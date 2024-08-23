Представители МККК посетили военных, захваченных в плен в Курской области

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили военнослужащих, которые были взяты в плен во время боев в Курской области. Они передали письма своим семьям, сообщили ТАСС в организации.

В МККК рассказали, что команда комитета посетила «военнопленных, удерживаемых в связи с боевыми действиями» в Курской области.

«Военнопленные смогли передать короткое послание своим семьям, успокоив своих близких», — заявили в организации.

Места посещения военнопленных не уточняются. Кроме того, неизвестно, идет ли речь только о российских или только об украинских военных, или же о тех и других, отмечает агентство.

20 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посетил граждан России, взятых в плен украинскими войсками в Курской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что он прислал ей видео.

До этого Financial Times сообщила, что Украина и Россия начали переговоры об обмене военными, которые были взяты в плен при атаке на российскую территорию.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.