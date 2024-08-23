Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители МККК посетили военных, захваченных в плен в Курской области

ТАСС: захваченные в Курской области военнопленные передали письма своим семьям

close
100%
Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили военнослужащих, которые были взяты в плен во время боев в Курской области. Они передали письма своим семьям, сообщили ТАСС в организации.

В МККК рассказали, что команда комитета посетила «военнопленных, удерживаемых в связи с боевыми действиями» в Курской области.

«Военнопленные смогли передать короткое послание своим семьям, успокоив своих близких», — заявили в организации.

Места посещения военнопленных не уточняются. Кроме того, неизвестно, идет ли речь только о российских или только об украинских военных, или же о тех и других, отмечает агентство.

20 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посетил граждан России, взятых в плен украинскими войсками в Курской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что он прислал ей видео.

До этого Financial Times сообщила, что Украина и Россия начали переговоры об обмене военными, которые были взяты в плен при атаке на российскую территорию.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами