Военнослужащие спецназа «Ахмат» уничтожили две группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Противник все больше и больше резервов закидывает на нашем направлении. У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником», — сообщил генерал-майор.

Алаудинов добавил, что его бойцы взяли одного военнослужащего ВСУ в плен и пообещал показать его позже, «потому что его везут, вывозят».

Командир спецназа «Ахмат» также сообщил, что за прошедшие сутки было уничтожено большое количество живой силы противника.

22 августа Алаудинов заявил, что российским военным удалось подбить танк Abrams американского производства в Курской области. Тогда же украинские военные лишились еще «десятка единиц техники», в том числе пикапов.

Ранее ВСУ попытались отравить бойцов «Ахмата» в Курской области.