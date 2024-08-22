Российские бойцы уничтожили украинскую разведгруппу

Морские пехотинцы уничтожили украинскую разведгруппу из 12 человек под Медовым в Курской области. Об этом заявил представитель российского силового ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек, бронеавтомашина «Козак», захвачен бельгийско-американский ручной пулемет M249 SAW 5,56 миллиметра.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что в Курской области повреждены дома в результате атаки ВСУ.