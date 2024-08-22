Военкоры: по бункеру, где Зеленский проводил совещание, был нанесен удар

Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумской области, где президент Украины Владимир Зеленский проводил совещание. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».

«Ракетный удар нанесен по бункеру в Сумах на территории Сумхимпром, где ранее сегодня Зеленский проводил совещание с главнокомандующим ВСУ Сырским», — говорится в публикации.

Отмечается, что президент также провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским и главой областной военной администрации. В мероприятии участвовал также глава офиса президента Андрей Ермак.

22 августа Зеленский опубликовал видео с совещания, которое проходило в приграничном с Россией районе Сумской области. Ролик был сделан в закрытом помещении. Из опубликованных кадров невозможно сделать однозначный вывод о месте съемки.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Зеленский скрывается в бункерах, расположенных под Киевским военным госпиталем.

Ранее Зеленский назвал неизменную цель Киева в конфликте.