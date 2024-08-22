На атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» находились люди

Пять человек могли находиться на железнодорожном пароме в порту «Кавказ» в Краснодарском крае во время атаки на него украинских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, на пароме находились пять человек экипажа, состояние неизвестно», — сказал источник агентства.

Он добавил, что сейчас сотрудники экстренных служб выясняют судьбу пострадавших.

Днем 22 августа очевидцы сообщили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Telegram-канал Baza со ссылкой на подписчиков сообщил, что над гаванью образовался густой столб дыма.

Позже информацию об атаке со стороны украинских войск подтвердили в оперативном штабе региона. По информации властей, ВСУ целились в железнодорожный паром с топливными цистернами.

Из заявления следует, что после удара в порту начался пожар. При этом Telegram-каналы Mash и SHOT выдвинули разные версии того, какие снаряды использовали украинские бойцы. Первый утверждает, что это были ракеты Storm Shadow, а второй — что это была ракета «Нептун».

Ранее в Краснодарском крае в целях безопасности ограничили проведение уличных массовых мероприятий.