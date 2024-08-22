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Совбез Белоруссии предупредил Украину об ответе на возможные провокации

Совбез Белоруссии: мы адекватно отреагируем на провокации со стороны Украины

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Белоруссия рассчитывает, что Украина не будет предпринимать провокационных действий, в обратном случае Минск адекватно отреагирует. Об этом заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, слова которого передает пресс-служба минобороны РБ.

«Будем надеяться, что все-таки от нашего соседа не будет исходить каких-то провокационных действий. Потому что наша страна нацелена на мир, на хорошие, добрососедские отношения», — заявил он.

Днем 22 августа Александр Вольфович посетил граничащие с Украиной районы.

18 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что группа войск, направленная для укрепления границы с Украиной, уже развернута и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева. Укрепление также ждет Гомельское и Мозырское направления на юге страны.

19 августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат Вооруженных сил Украины, в том числе пограничников и силы территориальной обороны.

Ранее политолог заявил, что ВСУ снимают резервы с фронта из-за слов Лукашенко.

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