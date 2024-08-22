Украинские военные попытались отравить бойцов «Ахмата» в Курской области

Украинские военные в ходе боев в Курской области применили газовое оружие против бойцов специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир одной из групп в составе отряда с позывным «Аид».

«Спасибо за ночное угощение», — написал он, обратившись к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом «Аид» дополнил пост видеозаписью, на которой запечатлена реакция российских спецназовцев на действия украинских военнослужащих. На кадрах видно, что члены «Ахмата» были готовы к подобным атакам со стороны ВСУ и успели надеть противогазы.

Впоследствии мужчина рассказал, что на позиции его группы в Курской области пытались прорваться бойцы 61-й бригады украинских войск. Однако им не удалось выполнить поставленную задачу, подчеркнул «Аид».

22 августа командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским военным удалось подбить танк Abrams американского производства в Курской области. Тогда же ВСУ лишились еще «десятка единиц техники», в том числе пикапов.

Ранее в Курской области бурятский десантник вывел срочников из окружения ВСУ.