Общественное мнение в России требует жесткого ответа на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Мы не воюем против городов. Вопрос возникает об уничтожении центров принятия решений на Украине, в которых вырабатываются соответствующие террористические решения. В Киеве есть правительственный квартал, резиденция Зеленского, штаб-квартира безопасности Украины», — сказал эксперт.

Такого рода объекты, по его словам, являются приоритетными в ходе военного конфликта.

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Президент Российской Федерации Владимир Путин позднее заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Госдуме заявили, что переговоры с Украиной невозможны ни на каких условиях.