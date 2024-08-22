В Курской области во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Русскую Конопельку были уничтожены наемники из американской ЧВК Forward Observation Group (FOG). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Точное число уничтоженных бойцов ЧВК уточняется, но известно, что в бою ВСУ потеряли до 60 солдат.

Отмечается, что противник предпринял попытку зайти в село, но он был встречен огнем со стороны бойцов 810-й бригады морской пехоты и 11-й ОДШБ. Бои продолжаются, российские военные уничтожают ВСУ, не давая им закрепиться в населенном пункте.

До этого член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что наемники Forward Observation Group в Курской области должны стать приоритетной целью для Вооруженных сил РФ.

Бойцы американской ЧВК Forward Observations Group воюют в рядах ВСУ в Курской области. Об этом стало известно после того, как FOG опубликовал фото с наемниками в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее в Совфеде назвали наемников из США хорошим обменным фондом на будущее.