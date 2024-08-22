Путин потребовал решить вопрос с финансированием теробороны в приграничных регионах

Президент РФ Владимир Путин потребовал немедленно решить вопрос с финансированием территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах. Его слова передает ТАСС.

«Прошу сделать это совместными усилиями немедленно», — заявил президент.

Также Путин поручил наладить в приграничных регионах сотовую связь, помочь малому и среднему бизнесу, определить детей в безопасные места для учебы, помочь подготовиться к отопительному сезону и предусмотреть соответствующее финансирование.

Днем 22 августа Путин в формате видеоконференции начал проводить совещание по ситуации в приграничных регионах страны.

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Владимир Путин позднее заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Путин рассказал о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС.