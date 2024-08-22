Путин рассказал о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ночью наносить удары по Курской АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об этом, в организации обещали прислать специалистов.

Днем 22 августа Путин в формате видеоконференции начал проводить совещание по ситуации в приграничных регионах страны.

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Владимир Путин позднее заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что более ста тысяч человек отселили из приграничных районов России.