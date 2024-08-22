В Курской области ликвидировали два украинских дрона

Украинские военные предприняли попытку нанести удар по Курской области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что около 13:00 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Средства защиты ликвидировали два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивается в заявлении.

Утром 22 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ночью в воздушном пространстве региона ликвидировали две ракеты и один беспилотник ВСУ. На этом фоне он призвал местных жителей не приближаться к фрагментам дрона и снарядов в случае их обнаружения, а также не трогать обломки.

До этого украинский самолет Су-27 попытался сбросить управляемые авиабомбы на территорию Курской области. Однако расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3», входящий в состав группировки российских войск «Север», сбил воздушное судно и тем самым предотвратил атаку на регион.

Ранее в ВСУ признали использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для атак на Курскую область.