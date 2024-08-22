В Курской области рассказали об увеличении числа воздушных атак со стороны Украины

В Курской области увеличилось число воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак. Ситуация находится на контроле, взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами регионами России осуществляется круглосуточно», — доложил он.

До этого экипаж российского вертолета Ми-35м нанес удар по бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российский истребитель Су-34 сбросил бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в приграничном районе Курской области.