Губернатор заявил о стабилизации ситуации в Брянской области после атаки ДРГ

В Климовском районе Брянской области стабилизировалась обстановка после боестолкновений с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), заявил губернатор Александр Богомаз. Его слова передает ТАСС.

Глава региона отметил, что обстановка в Брянской области была сложной из-за нападения диверсантов и налета беспилотников. Он добавил, что зашедшей в область ДРГ было нанесено огневое поражение.

21 августа Богомаз сообщил, что пограничники ФСБ и военные пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Климовском районе. Он отмечал, что ситуацию контролирует региональный оперштаб.

По данным Mash, попытка прорыва была предпринята в районе Забрамы, отбросить противника удалось за полчаса. При этом Telegram-канал писал, что численность ДРГ составила более 200 человек.

Военкоры с этой оценкой не согласились. Telegram-канал «Военкоры русской весны» утверждает, что в составе ДРГ, атаковавшей Брянскую область, было около 20 человек.