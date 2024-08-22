Экипаж Ми-35М ударил по месту скопления техники ВСУ в Курской области

Экипаж российского вертолета Ми-35М нанес удар по бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео, на котором запечатлена работа армейской авиации, предоставило министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что во время атаки военнослужащие страны использовали авиационные ракеты. При этом координаты для удара им сообщил передовой авиационный наводчик.

«После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», — добавили в министерстве.

Из заявления следует, что техника украинских войск была успешно уничтожена. Об этом свидетельствуют доклады разведчиков Вооруженных сил РФ, подчеркнули представители ведомства.

22 августа командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские солдаты подбили танк Abrams на территории Курской области. Также бойцам ВС РФ удалось ликвидировать еще «десяток единиц техники» украинских войск, включая пикапы.

Ранее российский истребитель Су-34 сбросил бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в приграничном районе Курской области.