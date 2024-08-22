Гладков сообщил о ликвидации украинских беспилотников в Белгородской области

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, над регионом сбили несколько воздушных целей и беспилотников. По предварительной информации, из местных жителей никто не пострадал.

Однако в Белгороде в результате падения обломков двух беспилотников повреждения получили четыре автомобиля и стена одного из предприятий, отметил Гладков.

Этим же утром один мирный житель пострадал во время обстрела Вооруженными силами Украины города Шебекино. По словам Гладкова, мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 в Белгороде.

После обстрела в городе обнаружили различные повреждения в семи частных домовладениях. В домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном частном доме начался пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также осколки снарядов повредили гараж и три легковых автомобиля.

Ранее В Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла.