В Белгородской области у мужчины в руках взорвался боеприпас

В поселке Октябрьский Белгородской области 64-летний местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, мужчина нашел в лесу боеприпас и попытался его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Однако в руках снаряд взорвался. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу города Белгорода.

Гладков призвал местных жителей не приближаться к найденным боеприпасам и снарядам. По его словам, при обнаружении подозрительного предмета необходимо отойти от него на безопасное расстояние и позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112.

До этого Гладков говорил, что один мирный житель пострадал во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино.

В этот же день губернатор сообщал, что ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали Белгородский район Белгородской области. В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с дрона выбиты окна в частном доме, также посечены стекла и кузов легковой машины.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.