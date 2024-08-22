Российские силы ПВО сбили украинский самолет

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также силы ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы «Hammer» (производство Франции), 11 реактивных снарядов HIMARS (производство США) и 91 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Накануне губернатор Александр Богомаз сообщал, что в ходе ночной атаки над Брянской областью силы ПВО уничтожили 23 украинских дрона.

Всего российские средства ПВО за ночь на 21 августа сбили над страной 45 беспилотников ВСУ. Помимо Брянской области, дроны также атаковали Московскую, Белгородскую и Калужскую области, где было уничтожено 11, три и два беспилотника соответственно.

Также беспилотники сбили в районе подмосковного Подольска. Подробнее об атаке дронов на столицу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский посетил район у Курской области.