Нападение украинских войск на Курскую область значительно ослабило их позиции на территории Донбасса. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По словам эксперта, ради проведения операции в российском регионе командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришлось снять с фронта сразу несколько подразделений.

«Они (ВСУ. — «Газета.Ru») сильно ослабили позиции на Донбасском направлении», — подчеркнул аналитик.

Джонсон добавил, что сейчас Вооруженные силы РФ активно продвигаются на данном участке фронта. За последнее время российским солдатам удалось достичь существенного прогресса, резюмировал эксперт.

21 августа ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинские власти рискуют лишиться контроля над всеми территориями в Донбассе. Таким образом он прокомментировал пост экс-офицера Вооруженных сил Швеции Микаэля Вальтерссона в социальной сети X (бывший Twitter) о том, что в скором времени бойцы ВС РФ могут вынудить украинских солдат покинуть город Торецк в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее французские журналисты усомнились в способности Украины вернуть Крымский полуостров и Донбасс.