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Стало известно, какое оружие российской армии вселяет ужас в ВСУ

Командир ВСУ «Абдула» назвал российские авиабомбы КАБ проблемой и ужасом

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РИА Новости

Российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) являются большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в эфире телеканала «Мы — Украина» командир украинских войск с позывным «Абдула».

«На данный момент эта проблема не решена. 250-500 килограммов боевой составляющей прилетает в позицию, это просто ужас. Прилетает, к сожалению, достаточно точно», — сказал он.

12 августа глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России с начала проведения специальной военной операции в 55 раз выросло производство авиабомб

В конце июля отставной американский офицер Дэниел Дэвис заявил, что Украина не сможет противодействовать ракетным и бомбовым ударам России по всей территории страны даже в случае поставок ей дополнительных батарей систем противовоздушной обороны Patriot.

17 июля в «Ростехе» заявили, что российская трехтонная планирующая авиабомба ФАБ-3000 при взрыве может накрыть площадь размером с 11 футбольных полей.

Ранее сообщалось, что «Ростех» намерен значительно увеличить дальность применения авиабомб ФАБ-3000.

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