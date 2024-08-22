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ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший

Гладков: мирный житель Шебекина пострадал при обстреле ВСУ

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Один мирный житель пострадал во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 в Белгороде.

После обстрела в городе обнаружили различные повреждения в семи частных домовладениях. В домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном частном доме начался пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также осколки снарядов повредили гараж и три легковых автомобиля.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали Белгородский район Белгородской области. В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с дрона выбиты окна в частном доме, также посечены стекла и кузов легковой машины.

В селе Веселая Лопань в результате взрыва беспилотника в частном доме повреждены остекление, кровля и фасад.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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