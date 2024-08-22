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Политолог развеял заблуждения, касающиеся нападения ВСУ на Курскую область

Политолог Казаков: по ситуации в Курской области много дезинформации

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

На просторах интернета много дезинформации относительно оперативной обстановки в Курской области. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил политолог Александр Казаков. В качестве примера он привел город Суджа, который атаковали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, некоторые источники спутали населенный пункт с погранпереходом «Суджа».

«То есть существуют «Суджа» в кавычках и Суджа без кавычек. И ВСУ в первую очередь в первые сутки взяли именно КПП прямо на границе и газоизмерительную станцию рядом. Поэтому кто-то просто реально запутался в этой географической специфике, а кто-то делал это сознательно», — сказал Казаков.

Он добавил, что в Курской области есть две Любимовки, причем одна из них находится в приграничье, а другая в глубине региона.

«И вот сообщают, что украинцы взяли, дескать, Любимовку. Люди на карту смотрят: мама дорогая, они, мол, под Курчатовом уже. Вот это и есть туман войны, который надо обязательно учитывать», — подытожил эксперт.

До этого Казаков подчеркивал, что карты, которые рисуют ВСУ, отображая якобы контролируемые населенные пункты в Курской области, не соответствуют действительности. По его словам, те, кто «изображает стрелочки», прекрасно понимают, что допускают очень высокую меру условности, стараясь хоть как-то отобразить обстановку.

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Президент Российской Федерации Владимир Путин позднее заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее житель Суджи рассказал, как покинул город с матерью в день вторжения ВСУ.

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