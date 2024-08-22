В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Тревога в городе действовала около 15 минут.

Этим же утром в Калачевском районе Волгоградской области после прошла атака беспилотными летательными аппаратами. Однако серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не обнаружено, сообщал глава района Роман Горбатый. Позже аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты после атаки украинских беспилотников на регион.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Волгоградскую область в ночь на 22 августа. По данным Telegram-канала Baza, целью атаки мог быть военный аэродром Мариновка. На подлете к объекту сбили как минимум два беспилотника. Обломки одного из дронов рухнули на бытовку неподалеку от аэродрома, в результате чего начался пожар.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области ввели выплаты жителям пострадавших при атаках дронов домов.