Наемники американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group в Курской области должны стать приоритетной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«Наемников, пришедших на русскую землю, нужно объявить законной приоритетной военной целью для уничтожения. Это агрессоры, которые приходят, чтобы убивать и разрушать. Разговор с ними должен быть коротким», — сказал парламентарий.

Он отметил, что народу США должно быть стыдно за свою власть и поддерживаемые ею ЧВК, которые несут зло и бесчинство по всему миру.

22 августа сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин заявил, что бойцы из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того как попадут в российский плен. По его словам, публичное признание участия наемников США в операциях в зоне СВО указывает на то, что Вашингтон перестал стесняться и готов открыто признавать свою роль в конфликте.

Бойцы американской ЧВК Forward Observations Group воюют в рядах ВСУ в Курской области. Об этом стало известно после того, как FOG опубликовал фото с наемниками в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее в Госдуме предсказали будущее американской ЧВК в Курской области.