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Стало известно о прорыве линии обороны украинской армии в районе Купянска

Марочко: российские военные прорвали линию обороны ВСУ на Купянском направлении

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные после активных действий прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что положение украинских войск в районе Песчаного значительно ухудшилось.

«Украинское командование пытается стабилизировать фронт, однако дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации», — сказал Марочко.

До этого Марочко сообщил, что у ВСУ начались проблемы со спутниковой связью Starlink в Харьковской области.

21 августа военный эксперт заявил, что командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северском в Донецкой народной республике переводит подразделения северо-западнее после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка.

Кроме того, он рассказал, что украинские войска прикрываются от ударов российской армии мирными жителями, отступая из-под Купянска в Харьковской области.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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Операция на Украине
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