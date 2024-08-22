Российские военные после активных действий прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что положение украинских войск в районе Песчаного значительно ухудшилось.

«Украинское командование пытается стабилизировать фронт, однако дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации», — сказал Марочко.

До этого Марочко сообщил, что у ВСУ начались проблемы со спутниковой связью Starlink в Харьковской области.

21 августа военный эксперт заявил, что командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северском в Донецкой народной республике переводит подразделения северо-западнее после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка.

Кроме того, он рассказал, что украинские войска прикрываются от ударов российской армии мирными жителями, отступая из-под Купянска в Харьковской области.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.