Подконтрольный Киеву город Херсон частично обесточен из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подчиненной Украине областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, сейчас специалисты проводят аварийные работы.

Этим же утром Прокудин сообщил, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области нашли повреждения на критической инфраструктуре.

Херсонская область — субъект России, который находится в нижнем течении Днепра. Регион омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность, более того, продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, тогда как правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Накануне утром на территории Сумской области Украины зафиксировали повреждение объекта критической инфраструктуры. Также урон получило складское помещение, рассказали в оперативном командовании украинских войск «Север».

Ранее в окрестностях Херсона произошел крупный пожар.