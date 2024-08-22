Под подконтрольным Киеву Херсоном повреждены объекты критической инфраструктуры

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры на территории региона.

Он отметил, что после взрывов за сутки нашли повреждения на объектах критической инфраструктуры. При этом он не раскрыл, о каких именно объектах идет речь.

Утром 21 августа на территории Сумской области Украины зафиксировали повреждение объекта критической инфраструктуры. Также урон получило складское помещение, рассказали в оперативном командовании украинских войск «Север».

Херсонская область — субъект России, который находится в нижнем течении Днепра. Регион омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность, более того, продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, тогда как правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее в окрестностях подконтрольного украинским властям города Херсона произошел крупный пожар.