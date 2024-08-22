В «Ростехе» заявили, что танки Leopard и Challenger себя дискредитировали

Немецкий танк Leopard и британский Challenger показали себя далеко не лучшим образом во время боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, считает гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«К примеру, британский Challenger в зоне СВО себя дискредитировал, как и немецкий Leopard. Даже Abrams при всех их объективных недостатках дадут Challenger фору», — сказал глава «Ростеха».

По мнению Чемезова, российский танк Т-90М превосходит на голову как британские, так и американские аналоги, и поэтому пользуется спросом у зарубежных заказчиков.

15 августа телеканал Sky News сообщил, что украинская армия использовала британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России. Минобороны королевства эту информацию отрицать не стало. Журналисты обратили внимание, что министерство попыталось оправдать нападение ВСУ на Курскую область, заявив о «праве на самооборону», которое якобы не исключает проведения операций на территории РФ.

Ранее в Минобороны показали видео с уничтожением танков Leopard под Харьковом.