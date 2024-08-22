В Белгородской области при атаке ВСУ повреждены дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали Белгородский район Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с дрона выбиты окна в частном доме, также посечены стекла и кузов легковой машины.

В селе Веселая Лопань в результате взрыва беспилотника в частном доме повреждены остекление, кровля и фасад.

В настоящее время оперативные службы работают на местах, добавил губернатор.

Незадолго до этого Гладков сообщал, что в результате обстрела ВСУ города Шебекино пострадала женщина. Ее с осколочными ранениями ног и баротравмой доставили в Белгородскую городскую больницу №2.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.