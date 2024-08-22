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Командир «Ахмата» сообщил о подбитии танка Abrams под Курском

Алаудинов: ВС РФ подбили танк Abrams в Курской области

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Global Look Press

Российские солдаты подбили танк Abrams производства США в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом он рассказал в видеообращении к подписчикам, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один, Abrams», — сообщил Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», российская армия в целом контролирует развитие боевых действий на этом участке фронта и «дела идут очень хорошо».

21 августа Алаудинов сообщил, что за время боевых действий в Курской области ВСУ понесли «очень большие» потери. По словам командира «Ахмата», командование украинской армии приняло решение вывести часть войск из региона, после чего их направят на другое направление, где они произведут «новый удар».

Ранее в США заявили, что попытки удержаться в Курской области приведут ВСУ к катастрофе.

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