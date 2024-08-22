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В подконтрольной ВСУ Запорожской области нашли повреждения на объектах инфраструктуры

Федоров: в Запорожской области за сутки прозвучало 310 взрывов

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В подконтрольной Украине части Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало 310 взрывов в минувшие сутки. При этом он не уточнил, какие именно объекты инфраструктуры оказались разрушены.

Накануне оборудование на электрической подстанции, расположенной в Николаевской области Украины, получило повреждения.

Утром 21 августа на территории Сумской области Украины зафиксировали повреждение объекта критической инфраструктуры. Также урон получило складское помещение, рассказали в оперативном командовании украинских войск «Север».

20 августа администрация Сумской области заявила о повреждении одного из местных энергетических объектов. В результате в регионе произошло частичное отключение света. Без электричества остались более 18,5 тыс. абонентов в 72 населенных пунктах.

Ранее в окрестностях подконтрольного украинским властям города Херсона произошел крупный пожар.

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