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Российские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области

Морпехи Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ под Курском

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Vitaly Nevar/Reuters

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

Отмечается, что укрепленные позиции были уничтожены вместе с оборонявшимися на них украинскими военнослужащими.

21 августа сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России взяли в плен у деревни Спальное Курской области 18 украинских штурмовиков.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков. Также в ходе боев российские войска поразили 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, а также 316 боевых бронированных машин и 133 автомобиля ВСУ.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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