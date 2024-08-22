Аэропорт Волгограда ограничил работу после атаки дронов на регион

Волгоградский аэропорт ввел ограничения на полеты после атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — рассказал представитель аэропорта.

Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Волгоградскую область в ночь на 22 августа. По данным Telegram-канала Baza, целью атаки мог быть военный аэродром Мариновка. На подлете к объекту сбили как минимум два дрона. Обломки одного из них рухнули на бытовку неподалеку от аэродрома, в результате чего начался пожар.

Факт возникновения возгорания на объекте Минобороны позднее подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области ввели выплаты жителям пострадавших при атаках дронов домов.