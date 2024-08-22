В Минобороны РФ сообщили о результатах работы средств ПВО в регионах за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 28 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 беспилотников сбили над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному уничтожили над Брянской и Курской областями.

Накануне губернатор Александр Богомаз сообщал, что в ходе ночной атаки над Брянской областью силы ПВО уничтожили 23 украинских дрона.

Всего российские средства ПВО за ночь на 21 августа сбили над страной 45 беспилотников ВСУ. Помимо Брянской области, дроны также атаковали Московскую, Белгородскую и Калужскую области, где было уничтожено 11, три и два беспилотника соответственно.

Также беспилотники сбили в районе подмосковного Подольска. Подробнее об атаке дронов на столицу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Курской области рассказала, что ВСУ намеренно бьют по мирным жителям дронами.