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Глава минобороны Украины отчитался перед США о ситуации на фронте

Глава МО Украины Умеров рассказал США о ситуации на фронте и потребностях ВСУ

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с представителями палаты конгресса США, рассказал им о ситуации на фронте и потребностях украинских Вооруженных сил. Соответствующий пост опубликован на странице министра в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумской области территориях», — написал Умеров, подразумевая атаку ВСУ на Курскую область.

Министр также в очередной раз попросил Вашингтон дать разрешение на полное использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

12 августа сообщалось, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории Российской Федерации.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил, что Россия даст зеркальный ответ на возможную передачу Украине дальнобойного оружия.

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.

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