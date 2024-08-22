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Глава Волгоградской области прокомментировал атаку беспилотников на регион

После атаки дронов возник пожар на военном объекте в Волгоградской области

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Gleb Garanich/Reuters

После ночной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область возник пожар на военном объекте в районе Мариновки. Об этом сообщил Telegram-канал администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет», — рассказал глава области.

По данным Telegram-канала Baza, целью атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) мог быть военный аэродром Мариновка. На подлете к объекту сбили как минимум два дрона. Обломки одного из них рухнули на бытовку неподалеку от аэродрома, в результате чего начался пожар.

Этой же ночью ВСУ предприняли попытку атаковать Воронежскую область при помощи крылатого беспилотника. Дрон был сбит средствами ПВО. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее жительница Курской области рассказала, что ВСУ намеренно бьют по мирным жителям дронами.

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