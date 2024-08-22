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У ВСУ в Харьковской области начались проблемы с системой связи Starlink

Марочко: ВСУ испытывают проблемы с системой Starlink под Харьковом

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Lisi Niesner/Reuters

У украинских войск начались проблемы со спутниковой связью Starlink в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«По докладам с линии боевого соприкосновения, система Starlink работает со значительными перебоями либо не работает вовсе», — сообщил Марочко.

По словам эксперта, командиры вооруженных сил Украины (ВСУ) предполагают, что перебои связаны с работой российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

19 августа «Известия» сообщили, что украинцы стали реже применять беспилотники в Курской области. Российские военнослужащие утверждают, что Starlink перестал работать на территории РФ. В связи с этим украинские войска не в состоянии создать в Курской области такую же многочисленную группировку беспилотных летательных аппаратов, как в Донбассе.

16 августа ВС РФ нанесли массированный удар по системам связи украинской армии на правобережье Херсонской области, уничтожив в том числе спутниковые антенны Starlink.

Ранее сообщалось, что войска РФ захватили станцию Starlink при штурме позиций ВСУ в Курской области.

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