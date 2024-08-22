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Над Брянской областью ночью сбили беспилотник

Богомаз: в Брянской области уничтожен БПЛА самолетного типа

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Валентин Капустин/РИА «Новости»

В Брянской области силы противовоздушной обороны предотвратили атаку БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

21 августа Богомаз сообщал, что в ходе ночной атаки над Брянской областью силы ПВО уничтожили 23 украинских дрона.

Всего российские средства ПВО за прошлую ночь сбили над страной 45 беспилотников ВСУ. Помимо Брянской области, дроны также атаковали Московскую, Белгородскую и Калужскую области, где было уничтожено 11, три и два беспилотника соответственно.

БПЛА летевшие к Москве были сбиты в районе подмосковного Подольска. Подробнее об атаке дронов на столицу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Климовском районе под Брянском пресекли две попытки прорыва украинской ДРГ.

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