Украинская армия в Курской области намеренно наносит удары беспилотниками по мирным жителям. Об этом РИА Новости рассказала жительница села Большое Солдатское.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атакуют с помощью беспилотников мирное население. Она сообщила о гибели в результате удара украинского семейной пары. Муж и жена погибли после того, как с дрона на них сбросили взрывное устройство.

Женщина также сказала, что украинские беспилотники атакуют проезжающие по дорогам гражданские машины. Кроме того, солдаты ВСУ занимаются мародерством, грабя дома и угоняя автомобили.

До этого сообщалось, что Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по понтонным мостам в Курской области.

Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ за все время боев в Курской области.