Су-34 ночью сбросил на позиции ВСУ в Курской области бомбы ФАБ-500

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил ночной удар бомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в приграничной зоне Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время атаковал скопление живой силы и бронетехники украинских подразделений в приграничном районе Курской области», — говорится в официальном заявлении.

Самолет нацелился на заранее разведанные укрепленные позиции противника. Для удара использовались модернизированные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — уточнили в военном ведомстве.

Также российские военные опубликовали видеозапись нанесения ударов, в которой указано, что использовались бомбы ФАБ-500.

19 августа бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области. В министерстве уточнили, что удар наносился авиабомбами ФАБ-500.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения частей ВСУ в Курской области.