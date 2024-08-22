Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Су-34 ночью сбросил на позиции ВСУ в Курской области бомбы ФАБ-500

МО РФ: позиции украинцев в Курской области были атакованы бомбами ФАБ-500

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил ночной удар бомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в приграничной зоне Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время атаковал скопление живой силы и бронетехники украинских подразделений в приграничном районе Курской области», — говорится в официальном заявлении.

Самолет нацелился на заранее разведанные укрепленные позиции противника. Для удара использовались модернизированные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — уточнили в военном ведомстве.

Также российские военные опубликовали видеозапись нанесения ударов, в которой указано, что использовались бомбы ФАБ-500.

19 августа бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области. В министерстве уточнили, что удар наносился авиабомбами ФАБ-500.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения частей ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами