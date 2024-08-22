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Беспилотники пытались атаковать аэродром в Волгоградской области

Baza: дроны ВСУ совершили налет на аэродром в Волгоградской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотники украинских вооруженных сил (ВСУ) предприняли попытку атаковать аэродром в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жители Калача-на-Дону начали сообщать о взрывах в небе около 3:30 утра. Предполагается, что целью дронов был аэродром Мариновка, находящийся в нескольких километрах от города Октябрьский.

На текущий момент известно о как минимум двух сбитых беспилотниках: один из них был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома, а обломки второго упали на бытовку неподалеку, она загорелась

По предварительным данным, пострадавших нет. Официальных комментариев об инциденте пока нет.

Средства ПВО в ночь на 21 августа сбили 45 украинских беспилотников над Россией, из них только над Московской областью — 11. Мэр Москвы Сергей Собянин уже назвал произошедшее одной из самых масштабных попыток атаковать город за все время. Почему Вооруженные силы Украины возобновили попытки ударов по столице России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Мурманской области сбили украинский беспилотник.

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