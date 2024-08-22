В Горловке при обстреле пострадал детский сад

В Горловке при обстреле ВСУ пострадало здание детского сада. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, один из двух снарядов, попавших 21 августа по центру Горловки, упал рядом ясли-садом №129, что привело к частичному обрушению стены и нарушению остекления в одном из крыльев здания. В момент взрыва в здании находилась вахтерша, однако она не пострадала.

Еще один снаряд попал в балкон первого этажа многоквартирного жилого дома. Была разрушена одна из квартир, рухнули несколько балконов. Стекла оказались разбиты во всех этажах дома с первого по девятый.

До этого четверо пожарных пострадали при атаке дрона ВСУ на Горловку. Мужчинам, которые в момент прилета тушили автомобиль, понадобилась госпитализация.

Несмотря на это, сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание. Тем самым они предотвратили распространение огня на стоявшую рядом с поврежденной машиной АЗС.

Ранее при обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод.