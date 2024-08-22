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Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

CENTCOM: американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

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Aja Bleu Jackson/U.S. Navy

Американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C и F/A-18 Block III прибыл на Ближний Восток. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

CENTCOM отвечает за Ближневосточный, Центрально-Азиатский и Восточноафриканский регионы. Переброска авианосца непосредственно связана с угрозой Израилю со стороны Ирана. Вместе с авианосцем в регион также прибыла эскадра эсминцев и авиационное крыло самолетов палубной авиации. На Ближнем Востоке также базируется американский авианосец Theodore Roosevelt.

Белый дом ранее сообщал, что США готовятся к возможным атакам Ирана на Израиль после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Вашингтон заявил о поддержке Израиля в случае эскалации конфликта.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявляли, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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