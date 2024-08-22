Во время нападения хуситов на танкер был ранен член экипажа

В результате нападения йеменских хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах» на танкер Sounion был ранен член экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, танкер Sounion, следовавший под флагом Греции в Красном море, утром 21 августа подвергся атаке. В 77 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда к танкеру подошли две лодки с вооруженными хуситами. Между ними и моряками произошла перестрелка, затем судно было поражено тремя снарядами и потеряло управление. Позже на танкер произошла еще одна атака, в результате которой на борту Sounion возник пожар.

Во время третьей атаки на судно хуситы обстреляли его из стрелкового оружия и, предположительно, гранатомета. Один член экипажа получил ранение.

До этого сообщалось, что военные США нанесли удар по Йемену, целью которого стал беспилотный летательный аппарат, принадлежащий хуситам из мятежной группировки «Ансар Аллах».

Ранее хуситы захватили офис Управления ООН по правам человека в столице Йемена.