Названа численность атаковавшей Брянскую область ДРГ ВСУ

Брянская область была атакована ДРГ, в которую входили свыше 200 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, попытка прорыва была предпринята в районе Забрамы в Климовском районе Брянской области. Сообщается, что российские военные заметили около границы три БПМ ВСУ и пеших диверсантов в 19:10 мск. Подчеркивается, что на то, чтобы отбросить противника, ушло полчаса, однако в 20:30 диверсанты снова пошли в атаку — и снова отступили через полчаса. Отмечается, что на вооружении диверсантов были винтовки, выпущенные в странах НАТО, напоминающие чешские Bren-2.

К текущему моменту, по данным канала, въезд в Климовский район перекрыли блок-постами.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию РФ.

9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались организовать техногенную катастрофу в Брянской области.