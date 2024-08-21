Желание украинских военных удержаться на территории Курской области в условиях преимущества России может привести Киев к катастрофе. Об этом заявил обозреватель журнала American Conservative (АС) Айван Эланд.

Эксперт отметил, что украинский плацдарм в Курской области с трех сторон окружен российскими войсками и обеспечивается по постоянно удлиняющейся и все более уязвимой линии снабжения. Это очень опасно и даже может привести к катастрофе.

Эланд, напомнил, что наступательные действия приводят к гораздо большим потерям, чем оборонительные. Поэтому, подчеркнул он, и без того тяжелое положение украинской армии может значительно ухудшиться из-за дисбаланса военно-технического преимущества в пользу Москвы. Если же уязвимая линия снабжения украинцев будет перерезана, они попадут в окружение.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Террористов, участвовавших в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, будут преследовать без срока давности.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ за все время боев в Курской области.