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Трамп заявил об отсутствии у США боеприпасов из-за поставок Киеву

Трамп: из-за поставок Украине и другим союзникам в США не осталось боеприпасов

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Umit Bektas/Reuters

На американских оружейных складах из-за поставок союзникам не осталось боеприпасов. Об этом, ссылаясь на выступление кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Северной Каролине, сообщает ТАСС.

По словам политика, у США в настоящее время нет боеприпасов. Все их запасы были переданы Украине и другим союзным странам. Американские склады из-за этого опустели.

До этого в США заявили, что Трамп может пойти на контакт с российским лидером Владимиром Путиным для поиска выхода из украинского кризиса. Стороны могут провести разговор по телефону с целью разрешения конфликта.

13 августа Трамп в интервью предпринимателю и мультимиллиардеру Илону Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта. Одновременно с этим он заявил о мощи российской армии.

Ранее Трамп пообещал сразу после победы организовать переговоры Путина и Зеленского.

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