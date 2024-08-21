В ВСУ признали применение HIMARS в Курской области

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по понтонным мостам в Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале сил спецопераций.

На видео показаны несколько ударов по понтонным мостам Вооруженных сил России на реке в Курской области. В сообщении, сопровождающем кадры, говорится, что операторы ССО обнаружили объекты и скорректировали огонь HIMARS по мостам и понтонным переправам.

Ночью 19 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по третьему (и последнему) мосту через реку Сейм в Курской области, разрушив три пролета.

Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по мостам в Курской области.