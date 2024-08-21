Попытку проникновения украинской ДРГ пресекли в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию РФ», — написал губернатор.

Он отметил, что в ходе боя попытку прорыва предотвратили силы ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделения ВС РФ. По частям противника открыли огонь.

По словам Богомаза, обстановку на «месте боестолкновения» удалось стабилизировать, ситуацию контролирует региональный

Оперштаб.

20 августа российские военные медики попали в засаду ДРГ во время эвакуации в Курской области.

Двумя днями ранее группировка «Север» отразила атаки четырех бригад ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что российские бойцы ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах ДРГ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ранее в «Ахмате» рассказали о ситуации с ВСУ в Курской области.