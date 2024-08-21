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В США заявили, что ВСУ в Курской области потеряли свои лучшие войска

Уилкерсон: Украина позволила России уничтожить лучшие бригады в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область дала России возможность уничтожить лучшие резервы противника. Об этом заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

«Это возможность, которую они не думали получить, возможность взять все лучшее, что осталось от ВСУ, и уничтожить это», — отметил он.

По словам полковника, украинские власти позволяют уничтожать свои оперативные и стратегические резервы. Уилкерсон добавил, что ВСУ первоначально ставили перед собой серьезную цель — улучшить переговорные позиции, но потерпели неудачу. Он подчеркнул, что
Украина сейчас катится вниз еще быстрее.

До этого участие иностранных наемников в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область сочли катастрофой. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

21 августа посольство США опровергло причастность к атакам ВСУ на Курскую область.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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