Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область дала России возможность уничтожить лучшие резервы противника. Об этом заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

«Это возможность, которую они не думали получить, возможность взять все лучшее, что осталось от ВСУ, и уничтожить это», — отметил он.

По словам полковника, украинские власти позволяют уничтожать свои оперативные и стратегические резервы. Уилкерсон добавил, что ВСУ первоначально ставили перед собой серьезную цель — улучшить переговорные позиции, но потерпели неудачу. Он подчеркнул, что

Украина сейчас катится вниз еще быстрее.

До этого участие иностранных наемников в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область сочли катастрофой. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

21 августа посольство США опровергло причастность к атакам ВСУ на Курскую область.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.